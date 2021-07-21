شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الاسترالي للجلسة الخامسة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأدنى له ثمانية أشهر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الاسترالي الاسترالي الأخير ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:06 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.31% إلى مستويات 0.7307 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7330، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7303، بينما أن حقق الزوج الأعلى له عند 0.7340.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 0.1% والتي عدلت من انخفاض 0.1% في آيار/مايو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 1.8% مقابل ارتفاع 0.4% في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.4%.