شكرا لقرائتكم خبر عن الميزان التجاري لليابان دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز بما قيمته 90.2 مليار ين مقابل فائض بما قيمته 19.6 مليار ين في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 53.6 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته فائض بما قيمته 383.2 مليار ين مقابل عجز بما قيمته 189.4 مليار ين في أيار/مايو، دون التوقعات التي أشارت إلى فائض 460 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تباطؤ وتيرة النمو إلى 48.6% مقابل 49.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 46.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات تسارع وتيرة النمو إلى 32.7% مقابل 27.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 29.0%.