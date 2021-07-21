شكرا لقرائتكم خبر عن كيما: اكتتاب لزيادة رأس المال بـ2 مليار جنيه لسداد الالتزامات للبنوك والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على نشر دعوة الاكتتاب لزيادة رأس مال بمبلغ 2 مليار جنيه، وفتح باب الاكتتاب من 30 يونيو عام 2021 وحتى 5 أغسطس عام 2021، وذلك لسداد الالتزامات المالية المستحقة على الشركة.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي لفت إلى عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها الجارية من فوائد وأقساط البنوك المقرضة وخدمة الدين واستهلاك غاز ومصروفات أخرى في 31 مارس عام 2021 بنحو 2 مليار جنيه سيتحملها المساهمون ومنهم الشركة القابضة التي تملك 60% من أسهم الشركة بالإضافة إلى اضطرار الشركة إلى التصرف في بعض أصولها واستثماراتها منها الأسهم المملوكة في شركتي أبي قير للأسمدة والدلتا للسكر، كما جاء بمذكرة الشركة لزيادة رأس المال.

كما انتقد المركزي للمحاسبات، ارتفاع الفاقد غير الطبيعي في الغاز المستخدم بمصنع كيما بصورة مبالغ فيها، وتحمل الشركة على حساب الخسائر غير العادية خلال الفترة من أول مايو عام 2020 إلى 30 سبتمبر عام 2020 نحو 70 مليون جنيه الفاقد غير الطبيعي في الغاز مثبتة بدفاتر الشركة بالإضافة إلى نحو 29 مليون جنيه فاقد شهر ديسمبر عام 2020.

وأرجعت شركة كيما، الفاقد غير الطبيعي من استهلاك الغاز إلى كثرة التوقفات بمصنع الأمونيا يوريا خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 وحتى 30 سبتمبر عام 2020.

وبخصوص النزاع بين شركتي كيما والحديد والصلب حول الأراضي المقام عليها عمارات الأخيرة بأسوان والمملوكة لكيما، قالت إنه تم توقيع عقد اتفاق بتاريخ 5 يوليو الجاري بين شركة كيما وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر لتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 65 لسنة 2019 وجاري تسليم وتسلم مساحات الأراضي المتفق عليها.