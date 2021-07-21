شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال أسبوع العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "المجموعة المصرية العقارية"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، قبل أجازة عيد الأضحى، بحجم تداول بلغ 23.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 151.6 مليون جنيه، يليه سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 4.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 112.9 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "المنصورة للدواجن" بحجم تداول بلغ 2.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 77.6 مليون جنيه، ثم "رواد السياحة-رواد" بحجم تداول 1.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 75.5 مليون جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول 1.05 مليون ورقة، وقيمة تداول 60.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "شارم دريمز للاستثمار السياحي"، بحجم تداول بلغ 4.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 51.8 مليون جنيه، ثم "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 20.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 44.4 مليون جنيه، ثم "الدلتا للسكر"، بحجم تداول 4.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 43.8 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار"، بحجم تداول 2.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 36.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "غاز مصر"، بحجم تداول بلغ 701.2 ألف ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 29.9 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 10646.85 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2509.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.18% مغلقًا عند مستوى 3469.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.53% مغلقًا عند مستوى 13048.53 نقطة، وصعد مؤشر تميز في ثالث أسبوع في شهر يوليو بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2998.68 نقطة.