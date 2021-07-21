شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع و"داو جونز" يقفز بنحو 550 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء لتعوض وول ستريت جزءا من الخسائر التي تكبدتها أمس نتيجة المخاوف بشأن كورونا.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وتجدر الإشارة إلى أن سلالة "دلتا" المتحورة ظهر منها بعض الإصابات في المملكة المتحدة وعدد من الدول على مستوى العالم بعد أن ظهرت أولا في الهند.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم زيادة وتيرة بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 6.3% خلال الشهر الماضي إلى 1.64 مليون وحدة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.5% أو ما يعادل دولار واحد وأغلق الخام عند 67.42 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.6 دولار وأقل سعر عند 65.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لـ"برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1% أو ما يعادل 73 سنتا وأغلق عند 69.35 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.6 دولار وأقل سعر عند 67.4 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.6% (ما يعادل 550 نقطة) إلى 34511 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34621 نقطة وأقل مستوى عند 33981 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 64 نقطة) إلى 4323 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4336 نقطة وأقل مستوى عند 4262 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 223 نقطة) إلى 14498 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14555 نقطة وأقل مستوى عند 14271 نقطة.