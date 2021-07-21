شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقلص مكاسبه مع العزوف عن الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة والعزوف عن الملاذ الآمن.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وتجدر الإشارة إلى أن سلالة "دلتا" المتحورة ظهر منها بعض الإصابات في المملكة المتحدة وعدد من الدول على مستوى العالم بعد أن ظهرت أولا في الهند.



هذا، واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 1.195%، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى مستوى 1.857%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.8 نقطة.