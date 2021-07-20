“الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عامل يقوم بتنظيف أرضية بورصة نيويورك يوم 20 مارس آذار 2020. تصوير: لوكاس جاكسون - رويترز.
نشر قبل 8 ثواني - 12:08 صباحًا, 21 يوليو 2021 م
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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية ارتفاعاً أمس عند إغلاق جلسات التداول في بورصة نيويورك.
وقفز المؤشر داو جونز الصناعي 549.95 نقطة، بما يعادل 1.62% إلى 34511.99 نقطة، وأغلق المؤشر S&P500 مرتفعاً 64.57 نقطة، أو 1.52% إلى 4323.06 نقاط.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 223.89 نقطة أو 1.57% إلى 14498.88 نقطة.