“الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية ارتفاعاً أمس عند إغلاق جلسات التداول في بورصة نيويورك.

وقفز المؤشر داو جونز الصناعي 549.95 نقطة، بما يعادل 1.62% إلى 34511.99 نقطة، وأغلق المؤشر S&P500 مرتفعاً 64.57 نقطة، أو 1.52% إلى 4323.06 نقاط.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 223.89 نقطة أو 1.57% إلى 14498.88 نقطة.