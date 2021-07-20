شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو خسائره متحولاً نحو الارتفاع و"برنت" يقترب مجددا من 70 دولارا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع عودة إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة والسلع مرة أخرى بعد خسائر حادة بالأمس، وتمكن الخام من محو خسائره والتحول نحو الصعود قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وأعلن المنظمة وحلفائها ضمن تحالف "أوبك بلس" بعد اجتماع طاريء أمس الأحد الاتفاق على زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا بداية من أغسطس/آب مع تمديد توقيت انتهاء التخفيضات حتى نهاية عام 2022 بدلا من أبريل/نيسان 2022.



وقررت "أوبك بلس" أيضا رفع الحد الأدنى للإنتاج من 43.8 مليون برميل يوميا إلى 45.5 مليون برميل يوميا بداية من مايو/أيار 2022.



وفي سياق منفصل، ارتفع الإنتاج الأمريكي من النفط بنحو 300 ألف برميل يوميا على دار الأسبوعين الماضيين إلى 11.4 مليون برميل يوميا حتى الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو/تموز.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزونات الخام، بينما ستعلن إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 18:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 67.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.6 دولار وأقل سعر عند 65.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لـ"برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.2% إلى 69.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.6 دولار وأقل سعر عند 67.4 دولار.