شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن ارتفاع صادرات مصر غير البترولية.. تسجل 15.3 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الصادرات المصرية غير البترولية تحقيق زيادة ملموسة خلال عام 2021 ، رغم استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد، وفي سياق المعلومات التالية نقدم أحدث الأرقام عن صادرات مصر:

- 23% زيادة في الصادرات خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 .

-الصادرات سجلت 15 مليار و 370 مليون دولار مقابل نحو 12 مليار و 543 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 .

- إقرار البرنامج الجديد لدعم الصادرات يحدث طفرة فى معدلات التصدير.

- الصادرات المصرية ترتفع خلال شهر يونيو الماضى بنسبة30 % حيث بلغت 2 مليار و 837 مليون دولار.

-الاتحاد الأوروبي يستقبل 4 مليار و823 مليون دولار واردات مصرية بزيادة بلغت 43%.

-الدول العربية تستقبل بـ 4 مليار و 711 مليون دولار

-قارة إفريقيا بدون الدول العربية تستقبل بقيمة 843 مليون دولار بزيادة 25%.

-مليار و69 مليون دولار صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية بزيادة 51%.

-صادرات الصناعات الطبية تسجل زيادة 51 % بما قيمته 340 مليون دولار.

- 57% ارتفاعًا بصادرات الصناعات الجلدية لتسجل 42 مليون دولار

-صادرات السلع الهندسية والالكترونية مليار و467 مليون دولار