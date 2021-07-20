التموين تعلن مواعيد عمل المخابز والمجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أكد مديرى المديريات أن غرف العمليات المركزية التى أنشأت بالمديريات بناء على توجيهات السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لم تتلقى اي شكوى حتى الآن من المواطنين حول توافر الخبز او الوقود او اسطوانات البوتاجاز او السلع بالاسواق . وأكد مديرى المديريات أن المخابز تعمل بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين على بطاقة الدعم ، وأشار مديري المديريات إلى أن عددا من المخابز قد طلبت إجازة بالعيد ووفقا للضوابط المقررة فى هذا الشأن فإن الإجازة تمنح طبقا لاحتياجات المنطقه على ألا تزيد عن ثلاثين فى المائة من تعداد المخابز بالحى أو المركز او المدينة ، واضاف مديري المديريات أنهم يسيرون حملات على المخابز ومحطات الوقود والأسواق ومستودعات الغاز للتأكد من توافر السلع وكذلك الوقود بكل أنواعه.

من جانبهم أكد رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية أن المجمعات الاستهلاكية تعمل اليوم وغدا وبعد غدا لتوفير احتياجات المواطنين من السلع.

وأشار رؤساء الشركات أن المخازن التابعه لهم تمد المجمعات بكل السلع سواء الجافه أو اللحوم الطازجه والمبردة.

من جانبه أكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى أن السيد الاستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع مع غرفة عمليات انتظام العمل مع التأكيد على المتابعة المركزية من الوزارة لحظيا في ما يتعلق بعمل المخابز بالمحافظات وتوافر السلع بالاسواق ومحطات الوقود ويتابع أيضا مع رؤساء شركات المجمعات توافر االسلع وعمل المجمعات اليوم.