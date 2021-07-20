شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع رغم صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من صعود الدولار أمام أغب العملات الرئيسية، وتلقى المعدن النفيس دعما من المخاوف المتزايدة بشأن كورونا.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وتجدر الإشارة إلى أن سلالة "دلتا" المتحورة ظهر منها بعض الإصابات في أوروبا والمملكة المتحدة وعدد من الدول على مستوى العالم بعد أن ظهرت أولا في الهند.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 13:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1822 دولارا للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1825.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1811.3 دولار.