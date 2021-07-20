شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تدبغ جلود الأضاحى فى البيت؟.. شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد جلود الأضاحي من أكثر الأشياء التى يسعى الكثير للاستفادة منها نظرا لما تمنحه من مظهر جمالى وذكرى طيبة لهذه المناسبة، والبعض يقف أمام طريقة الدبغ وتتعدد الطرق، ولكن لكي نعرف طريقة الدباغ الصحيحة من خلال شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ووجه محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ، عدة نصائح للمواطنين من أجل الاستفادة من الجلود الأضاحى وعدم خسارتها وكيفية دباغتها في المنزل، موضحا أن الضانى "الخراف – والماعز" -وذلك فور الذبح مباشرة- فتحتاج لكمية من الملح الناعم "وهو مختلف عن ملح الطعام ومخصص للدباغة"، يمكن أن تشترى شوال بحوالى 50 جنيها يكفى لعدد 10 جلود من الخراف أو الماعز، ثم يتم فرد الملح على الجلد جيدا والحك جيدا، ثم يترك فى الهواء ولا يتم تعريضه للشمس لمدة بحد أقصى أسبوع، ثم يتم غسله جيدا من الملح ويمكن استخدامه كسجادة أو تعليقه على الحائط.

وأضاف مهران في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجلود البقرى والجاموسى يتم اتباع نفس الطريقة، ولكن شوال الملح يكفى لعمل 3 جلود كحد أقصى، ويترك فى الهواء لمدة أسبوع أو أكثر قليلا، وبعدها يجب أن يذهب لمدبغة مخصوصة لكى يتم الحفاظ عليه من خلال وضعه فى كيماويات مخصصة للدباغة إذا لم تجد أماكن لبيعها، وهناك طريقة ثانية لدباغة جلود الأبقار من خلال وغمره بالملح داخل برميل مع وضع شحوم دباغة عليه لمدة أسبوع، وأيضا للحفاظ عليه يجب أن يتم تذهب به لورشة مخصصة للدباغة وهى تستكمل باقى الامور الفنية حتى يتم الحفاظ عليه.