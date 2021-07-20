تعرف على أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى المبارك

الشارقة - اميمة ياسر - ، شهدت أسعار الذهب استقرار خلال فترة عيد الضحى المبارك، مع انخفاض القوى الشرائية.

وبحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، فإن الإقبال على الذهب، خلال فترة العيد هي الأكبر خلال العام، مع ارتفاع نسبة الإقبال على المناسبات وأيضا الأفراح.

وأشار سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إلى عوامل العرض والطلب في مصر لا تؤثر على سعر المعدن النفيس في الفترة الحالية، والمحرك الرئيسي في الأسعار هو السعر العالمي للأونصة، وبالتداولات الفورية وهذا يرتبط بعدد كبير من العوامل منها التقارير الاقتصادية والتضخم في أمريكا وسعر الدولار والعملات الأخرى ووضع الفائدة وعائد السندات الأمريكية.

وشهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بمقدار يصل لمتوسط 7% خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يشكل تراجعا كبيرا في الطلب على المعدن الأصفر نتيجة تراجع المخاوف من تفشي وتأثير جائحه كورونا على الاقتصاد العالمي.

وخسر سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شعبية ومبيعا ما يصل لنحو 57 جنيها للجرام الواحد خلال النصف الأول.

وهبط جرام الذهب عيار 21 من 828 جنيهًا في يناير إلى 771 جنيهًا في يونيو من هذا العام.

وكان عيار 24 الأكثر خسارة على مختلف الأعيرة حيث فقد نحو 64 جنيها للجرام الواحد نتيجة هبوط أوقية الذهب عالميا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة تصل إلى 64 جنيهًا خلال الشهور الخمسة الأولى من 2021 ليسجل 882 بنهاية يونيو، مقارنة مع سعر يناير والذى بلغ 946 جنيهًا.

قفد جرام الذهب عيار 18 ما يقرب من 49 جنيهات من قيمته على مدار الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الحالي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 بنهاية مايو هذا العام 660 جنيه، مقارنة مع سعره خلال يناير 2020، والذى سجل 709 جنيهات