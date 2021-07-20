شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى.. ارتفاع محدود بمصر وعيار 21 بـ 791 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم
عيار 21 سجل 791 جنيها
عيار 18 سجل 678 جنيها
عيار 24 سجل 904 جنيهات
الجنيه الذهب 6328 جنيها
أونصة الذهب 1817 دولار
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1815.61 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوع عند 1794.06 دولار في الجلسة السابقة. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1817.90 دولار.
وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية عالقة قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر. ويقلص انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
ويغذى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى المخاوف من تفاقم الجائحة مجددا مما تسبب في موجات من الصدمة في أنحاء أسواق الأسهم، في الوقت الذي يبدو فيه أن السلالة المتحورة دلتا ترسخ أقدامها.