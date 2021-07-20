شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بعد خسائر الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية على نحو ملحوظ خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد استيعاب المستثمرين للخسائر التي سجلتها أسواق الأسهم العالمية نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن جائحة كورونا.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وتجدر الإشارة إلى أن سلالة "دلتا" المتحورة ظهر منها بعض الإصابات في أوروبا والمملكة المتحدة وعدد من الدول على مستوى العالم بعد أن ظهرت أولا في الهند.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا ارتفع بنسبة 1.3% خلال يونيو/حزيران، وهي قراءة اتفقت مع توقعات المحللين.



وسجل الميزان التجاري في منطقة اليورو فائضا بحوالي 11.7 مليار يورو خلال الشهر الماضي، لكن هذه القراءة جاءت أدنى من توقعات أشارت إلى تحقيق فائض قدره 24.3 مليار يورو.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بحلول الساعة 10:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% أو ما يعادل نقطة واحدة إلى 445 نقطة.



وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.4% إلى 6870 نقطة، كما ارتفع "داكس" الألماني بنسبة 0.1% إلى 15146 نقطة، في حين ارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.4% إلى 6323 نقطة.