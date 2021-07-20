شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستقر أمام الدولار بعد صدور بيانات متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء عقب صدور بيانات اقتصادية متضاربة فضلا عن استمرار متابعة تطورات جائحة كورونا.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا ارتفع بنسبة 1.3% خلال يونيو/حزيران، وهي قراءة اتفقت مع توقعات المحللين.



وسجل الميزان التجاري في منطقة اليورو فائضا بحوالي 11.7 مليار يورو خلال الشهر الماضي، لكن هذه القراءة جاءت أدنى من توقعات أشارت إلى تحقيق فائض قدره 24.3 مليار يورو.



بالمقارنة، سجل الميزان التجاري السويسري فائضا بحوالي 5.53 مليار فرنك متجاوزا توقعات عند 5.12 مليار فرنك.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وعلى صعيد التداولات، استقرت العملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 09:32 بتوقيت جرينتش عند مستوى 1.1802، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 1.1805 في حين سجلت أقل سعر عند 1.1773.