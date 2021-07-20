شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد المتحورة «دلتا» يدفع الذهب للارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض في عوائد السندات الأمريكية ومخاوف بشأن ارتفاع متواصل للإصابات بالسلالة المتحورة دلتا، بيد أن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1815.61 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوع عند 1794.06 دولار في الجلسة السابقة. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمائة إلى 1817.90 دولار.