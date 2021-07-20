شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع مخاوف الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن نزلت نحو سبعة بالمائة في الجلسة السابقة في ظل تراجع أوسع نطاقا بالسوق تدفعه مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، التي تأتي في الوقت الذي توصل فيه منتجون لاتفاق جديد بشأن الإمدادات.

وربح خام برنت 70 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمائة إلى 69.32 دولار للبرميل. وصعد عقد الخام الأمريكي تسليم أغسطس، الذي ينتهي أجله في وقت لاحق اليوم، 86 سنتا أو ما يعادل 1.3 بالمائة إلى 67.28 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي تسليم سبتمبر نحو 1.2 بالمائة إلى 67.14 دولار للبرميل.