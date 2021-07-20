شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البترول تنفذ 12490كم2 مساحات تنقيب لـ 8 اتفاقيات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع البترول، أن الاتفاقيات البترولية الجديدة التى وقعتها الهيئة المصرية العامة للبترول مع 4 شركات خلال عام 2020 تتضمن البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في مساحة تقدر بنحو 12490.55كيلومتر مربع.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن عدد الاتفاقيات بلغ 8 اتفاقيات بلغ الحد الإدني لإجمالي الإنفاق 193.8 مليون دولار بالإضافة إلي 82 مليون دولار منح توقيع لاتسترد والإلتزام بحفر 40 بئرا كحد أدني .

يذكر أنه خلال عام 2020 تم توقيع (22) اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية خلال 2020 بحد أدنى للاستثمارات حوالى 6ر1 مليار دولار و بإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً .