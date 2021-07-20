شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تراجع سعر الذهب إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر
قال علاء راشد محلل بسوق الذهب، أن المستثمرين اتجهوا إلي الدولار وسط مخاوف من أن انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورنا وهو ما قد يؤخر التعافي الاقتصادي العالمي، متوقعاً عودة وارتداد الذهب للصعود مجددا في السوق المصري والعالمي.
وأوضح أن "قوة الدولار تحد من الاتجاه الصعودي للذهب، وما زال نوعا ما يمثل أحد العوامل المعاكسة الرئيسية، وهناك مخاوف تنجم عن السلالة دلتا وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي. لذا، فإن تدفقات الملاذ الآمن الأساسية تذهب أيضا إلى الدولار والسندات".
وكان مؤشر الدولار ارتفع 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
ويكافح العديد من البلدان، لا سيما في آسيا، لكبح جماح السلالة دلتا شديدة العدوى لفيروس كورونا، وقد اضطرت إلى اتخاذ تدابير الإغلاق.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 25.37 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2638.44 دولار، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1093.40 دولار.