شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقدم إشارة سلبية- تحليل - 20-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج تداولاته ليوم أمس بتقديمه لإشارة سلبية بتسلله دون مستوى 129.45 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط من جديد, كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي بوصوله نحو مستوى تشبع البيع, يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية والتي قد تستهدف قريبا مستوى 128.35 و 127.50 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.60 و 128.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط