شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بالهبوط-تحليل - 20-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لم يكتفي سعر الزوج باختباره للدعم الإضافي المستقر عند 150.40 ليستسلم لسلبية المؤشرات الرئيسية بتجاوزه لهذا الدعم وتكبد خسائر إضافية بوصوله نحو 149.33.

بالرغم من تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة حتى هذه اللحظة, إلا أن التذبذب السلبي دون 150.40 يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات التصحيحية الهابطة ليحاول بذلك الوصول نحو 148.60 ومن ثم ليختبر الدعم المحوري الممتد حاليا نحو 147.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.40 و 148.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط