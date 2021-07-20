شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالهبوط– تحليل - 20-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتشكيله لتداولات سلبية واضحة مسجلا بذلك مستوى 1065.00 يوم أمس, نتوقع بتشكيل مستوى 1105.00 لحاجز إضافي وبوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, استئناف السعر للمحاولات السلبية لحين الوصول نحو المحطات السلبية الرئيسية والتي تتمثل بمستوى 1035.00 و 980.00 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1100.00 و 1035.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط