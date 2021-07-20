شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يسجل الهدف الأول– تحليل- 20-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس يوم أمس موجه سلبية جديدة ليضغط بذلك على محور المتوسط المتحرك 55 وليسجل الهدف التصحيحي الأول بملامسته لمستوى 4.2100, بالرغم من تمركز التداولات حتى هذه اللحظة ضمن محاور القناة الصاعدة, إلا أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبي لننتظر اختبار السعر للدعم الرئيسي الممتد نحو 4.0900 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية للفترة القادمة.

نذكر بأن استئناف الهجوم الرئيسي الصاعد يتطلب من السعر القفز فوق مستوى 4.4100 ليفتح ذلك الباب أمام تسجيل العديد من الأهداف الإيجابية والتي قد تبدأ من 4.6300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2850 و 4.1000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط