شكرا لقرائتكم خبر عن لو لسه ما اشترتش الأضحية.. اعرف أسعارها كام في أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الثلاثاء 20-7-2021 المصريون بعيد الأضحى المبارك، ويرصد الخليج 365 أسعار الأضاحى في اول ايام عيد الأضحي. عجول بقرى سعر الكيلو 57-60 جنيها عجول جاموسي سعر الكيلو 52-54 جنيها خروف سعر الكيلو 63 - 65 جنيها جديان سعر الكيلو 68-70 جنيها للكيلو اللحوم المذبوحة الكندوز 130 - 150 جنيها للكيلو الضأن 140-160 جنيها للكيلو وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية الخراف الحية للأضاحي في الشوادر التابعة لشركات الوزارة بالمحافظات المختلفة بسعر 65 جنيها للكيلو قائم، بجانب توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.