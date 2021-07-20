شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحتاج حافز إيجابي قوي – تحليل - 20-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك محاولة لاختراق مستوى 0.9200 لكنه لم يتمكن من الثبات طويلاً فوقه، ليتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بتأكيد الاختراق والاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي عند 0.9265.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم كسر مستوى 0.9135 والثبات بإغلاق يومي دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9140 والمقاومة 0.9240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد