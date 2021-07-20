شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 20-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون مستوى 0.7375، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 0.7230 الذي يمثّل هدفنا التالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.7375 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مستوى 0.7500 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7270 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط