شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 20-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر عقود خام برنت بشكل حاد ليتجاوز الهدف السلبي الممتد 69.60 ويقترب من مستوى 67.70، والذي يمثّل دعم مهم للاتجاه قصير الأمد ومتوسط الأمد، حيث إن كسره سيقود السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو مناطق 64.55 كهدف رئيسي تالي.

الثبات دون 69.60 يدعم استمرار سيطرة التداولات السلبية للفترة القادمة، لنرجّح الاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يتم اختراق هذا المستوى والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط