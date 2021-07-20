شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مزيد من الأهداف السلبية – تحليل - 20-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط ارتفاع مؤقت ليختبر حاجز 67.00 بعد الانخفاض الحاد الذي شهده يوم أمس، ويبدأ بالانخفاض مجدداً الآن، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، بانتظار اختبار مستوى 65.20 الذي يمثّل هدفنا التالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 67.45، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 62.90 ثم 61.55 كأهداف سلبية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.50 والمقاومة 67.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط