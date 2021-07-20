شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تصل إلى الهدف الممتد – تحليل - 20-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة انخفاض إضافي يوم أمس ليصل بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 24.95، ونتوقّع استئناف التداولات السلبية لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام استهداف القاع المسجّل مسبقاً عند 23.76 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 25.65 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي والقصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.50 والمقاومة 25.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط