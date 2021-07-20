شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد العزم – تحليل - 20-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية ليتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة المحورية 1825.15، حيث تأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك الذي يفقد عزمه الإيجابي بشكل واضح ويدخل مناطق التشبع في الشراء الآن، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً واستئناف التداولات السلبية على المدى اللحظي، حيث نتوقّع اختبار مستوى 1797.00 من جديد.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1825.15 والثبات فوقه، حيث إن اختراق هذا المستوى سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1860.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط