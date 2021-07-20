شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مكاسب قوية – تحليل - 20-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلّق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يوم أمس بشكل قوي ليتخطى هدفنا المنتظر عند 1.2760 ويلامس حاجز 1.2800، ليقدّم إشارات على التوجه لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع على المدى القصير والمتوسط، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يمتد إلى 1.2880.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 1.2650.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2670 والمقاومة 1.2800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد