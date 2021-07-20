شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يلامس الهدف – تحليل - 20-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الين من تحقيق هدفنا المنتظر عند 109.22، ويقدّم تداولات إيجابية مؤقتة متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكننا نرجّح استئناف الميل الهابط وكسر المستوى المذكور للتوجه نحو 107.70 كهدف سلبي رئيسي تالي.

وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي متوقعاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 110.10 سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط الحالي ويقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.70 والمقاومة 110.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط