الاقتصاد

الدولار مقابل الين يلامس الهدف – تحليل - 20-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الين من تحقيق هدفنا المنتظر عند 109.22، ويقدّم تداولات إيجابية مؤقتة متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكننا نرجّح استئناف الميل الهابط وكسر المستوى المذكور للتوجه نحو 107.70 كهدف سلبي رئيسي تالي.

 

وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي متوقعاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 110.10 سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط الحالي ويقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.70 والمقاومة 110.10

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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