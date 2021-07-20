شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق الهدف – تحليل - 20-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.3670 ويجد دعم جيد هناك، ليظهر بعض الميل الصاعد الآن، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وقد يجري اختبار للمقاومة التي تشكّلت عند 1.3730 قبل العودة للانخفاض من جديد.

وبالتالي، نحن نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الإجمالي الهابط خلال الفترة القادمة، ويحتاج السعر لكسر 1.3670 لتأكيد التوجه نحو 1.3600 كهدف سلبي تالي، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3730 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية إضافية تصل إلى 1.3805 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3600 والمقاومة 1.3750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط