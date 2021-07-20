شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه دعم قوي – تحليل - 20-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار محاولات لكسر مستوى 1.1780 لكنه يواجه دعم قوي هناك، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بتأكيد الكسر وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.1700 كهدف سلبي تالي.

القناة الهابطة تنظّم الموجة الهابطة المتوقعة، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون 1.1820 والأهم دون 1.1888.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط