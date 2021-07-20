شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية وسط القلق حول كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الثلاثاء لتلحق بنظيرتها الأمريكية في ظلال تنامي القلق الذي ينتاب المستثمرين حيال تأثير تفشي فيروس كورونا وارتفاع التضخم على الآفاق الاقتصادية، بخلاف ذلك فقد تابعنا كشف البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الأخير وإبقاء بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) على سعر الفائدة الأساسي للإقراض لعام ولخمسة أعوام دون تغير عند 3.85% و4.65% على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:42 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 190.60 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,093,145 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 3,437 مليون جرعة.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أفادت الأسبوع الماضي بأن الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم بعد تسجيلها في 104 دولة، مضيفاً آنذاك أن الأسبوع السابق كان الرابع على التوالي الذي يرصد به ارتفاع للإصابات وأن الوفيات ارتفعت بعد تراجعها على مدى العشرة أسابيع السابقة، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.60% ليخسر 11.40 نقطة ويصل إلى المستوى 1,895.73، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.57% ليخسر هو الأخر 157.69 نقطة ويصل إلى المستوى 27,495.05.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.59% ليخسر 30.32 نقطة ويصل إلى المستوى 5,083.17، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.61% ليخسر هو الأخر 21.58 نقطة ويصل إلى المستوى 3,517.55.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.38% ليخسر 105.12 نقطة ويصل إلى المستوى 27,384.66، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.37% ليخسر هو الأخر 12.10 نقطة ويصل إلى المستوى 3,231.94.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.11% ليخسر 13.38 نقطة ويصل إلى المستوى 12,638.71، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.09% ليخسر هو الأخر 6.88 نقطة ويصل إلى المستوى 7,279.10.