شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الأخير وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 0.7346 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7344، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7348، بينما أن حقق الزوج الأدنى له عند 0.7330.

هذا وقد تابعنا منذ قليل كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في السادس من تموز/يوليو الجاري والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10% للاجتماع السابع على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

ويذكر أن محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي أفاد في السادس من هذا الشهر من خلال بيان السياسة النقدية بأن الفائدة لم تتغير عند 0.10% وأن هدف عائد السندات ذات أمد ثلاثة أعوام أيضا لم يتغير عند 0.10%، وأن البنك المركزي الاسترالي سيستمر في شراء سندات الخزانة عقب انتهاء برنامج الشراء الجاري الذي ينقضي في مطلع أيلول/سبتمبر.

وأن مشتريات بنك استراليا الاحتياطي سوف تكون بواقع 4$ مليار دولار استرالي أسبوعياً على الأقل حتى تشرين الثاني/نوفمبر القادم، كما تطرق بيان السياسة النقدية للمركزي الاسترالي آنذاك لكون "سيناريو البنك المركزي للاقتصاد هو أن تلك الظروف لن تحقق الشروط قبل عام 2024" ونود الإشارة، لكون البيان لم يتضمن "في أقرب وقت ممكن".

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 1.59 مليون مقابل ارتفاع 3.6% عند 1.57 مليون في أيار/مايو الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء ارتفاعاً إلى 1.68 مليون مقابل تراجع 2.9% عند 1.68 مليون في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض حيال الانتعاش الاقتصادي، التقدم في سوق العمل وإطار عمل البنية التحتية والذي أعرب خلاله أنه من المتوقع أن تكون معظم الزيادات في الأسعار مؤقتة، موضحاً أن الاضطرابات في سلسلة التوريد هي فقط انتقالية، ومضيفاً أنه يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتخذ أي خطوات ضرورية للتعافي وأنه أخبر محافظه بأن الفيدرالي مستقل.