شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيواجه العالم الأثار المدمرة للتغيرات المناخية؟.. تعرف من خلال 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل قضية التغيرات المناخية ، العالم، ولا سيما قادة الاقتصاد العالمى في محاولة للحد منها والسيطرة عليها نظرا للأاثر المدمرة لتلك التغيرات المتمثلة في ارتفاع حرارة الأرض والسيول والجفاف وغيرها من الظواهر تعرف على جهود البنك الدولى وتساؤلاته حول القضية .

1 – تقدم المؤسسات الدولية مساعدة للبلدان النامية للتركيز على لاعتبارات المناخية في استراتيجياتها الإنمائية.

2 – يتم توزيع التمويل المناخي بطرق تحقق أكبر النتائج من حيث التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.

3 – يتم تعزيز الأدوات التحليلية الأساسية مثل التقارير القطرية عن المناخ والتنمية التي صدرت مؤخراً.

4 - أشد بلدان العالم فقراً وهى البلدان المؤهلة للاقتراض أقل من عُشر انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.

5 – تلك البلدان الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ من نوبات جفاف وفيضانات وتآكل للمناطق الساحلية.

6 - تساعد غابات المانجروف على امتصاص الكربون والحماية من خسائر تزيد على 80 مليار دولار سنوياً بسبب السيول الساحلية، إلى جانب حمايتها لملايين الأشخاص.

7 - يعزى ما يقرب من 50% من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم إلى قطاعي الطاقة والصناعات الثقيلة مجتمعتين في الصين والولايات المتحدة والهند. فكيف سيتم تحفيز الإجراءات التحويلية وتمويلها؟

8 - إذا قررت الشركات العامة تصفية أصول الوقود الأحفوري، فهل ستنتقل هذه الأصول ببساطة إلى ملكية جديدة؟ وإذا أغلقت مصادر انبعاث الوقود الأحفوري، فكيف السبيل إلى ضمان عدم تصدير المواد الخام إلى أماكن أخرى تصدر فيها انبعاثاتها؟

9 - في الوقت الذي يعمل فيه العالم على تطوير مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية يمكن التعويل عليها ويسهل تخزينها وطرحها تجارياً وعلى نطاق واسع، كيف يمكننا مساندة أشد البلدان فقراً في تحقيق أهدافها المتعلقة بالحصول على الطاقة والهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة؟

10 - كيف يمكننا حشد القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في توفير المنافع العامة العالمية، مثل الاستغناء عن الفحم الحجري؛ أو التكيف مع تغير المناخ، الذي يتم تكبد تكاليفه مقدماً وإن كانت ثماره تُجنى بمرور الوقت؟