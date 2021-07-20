شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات مصر من أطعمة الحيوانات لـ6 مليون دولار في ابريل الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الواردات المصرية من أطعمة الحيوانات بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من محضرات لتغذية الحيوانات نحو 6 ملايين و496 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 10 مليون و615 ألف دولار في شهر ابريل عام 2020، بتراجع بلغ 4 ملايين و119 ألف دولار.

وتعتبر واردات أطعمة الحيوانات ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الغذائية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و33 مليون و398 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل مليار و162 مليون و984 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 129 مليون و586 ألف دولار.

ومن بين أهم الواردات كانت الألبان ومنتجاتها وبلغت قيمتها 64 مليون و389 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 68 مليون و189 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 3 ملايين و800 ألف دولار، يليها واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة وبلفت قيمتها 256 مليون و272 ألف دولار، مقابل 273 مليون و488 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغت قيمته 17 مليون و216 ألف دولار، إلى جانب واردات الزيوت المكررة بقيمة 114 مليون و668 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل 75 مليون و146 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 39 مليون و522 ألف دولار.