شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز رسائل رؤساء دول أفريقية للتصدى لكورونا.. توفير 100 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ختتم مؤخرا 13 من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية اجتماعا استمر يوما واحدا في أبيدجان ، بإصدار قرار قوي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من صدمات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعزيز الاستثمارات في رأس المال البشري، وزيادة جهودهم لخلق الوظائف. ولدعم هذه الجهود، دعوا إلى أن تكون العملية العشرون لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي عملية طموحة.

1 - شدَّد رؤساء الدول على أن التعافي الاقتصادي، وخلق الوظائف، والاستثمارات في رأس المال البشري، بما في ذلك توسيع سبل الحصول على اللقاحات.

2 - تنفيذ ما سبق امر مهم لمساعدة الناس على التعافي من صدمات الجائحة، والخلاص من ربقة الفقر المدقع، وبناء مستقبل شامل للجميع وأكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات.

3 - عملية التمويل ستختتم في نهاية هذا العام بحزمة من السياسات والموارد المالية لدعم مشروعات مُعيَّنة في البلدان الأربعة والسبعين المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية خلال الثلاثة أعوام القادمة.

4 - ستكون محفظة تعهدات التمويل المستهدفة في العملية العشرين وقدرها 100 مليار دولار على الأقل لمدة ثلاث سنوات الأكبر في تاريخ المؤسسة.

5 -تعهد الزعماء ببذل جهود لخلق الوظائف عن طريق تنمية القطاع الخاص مع التشديد على تحسين الإنتاجية من خلال تحول رقمي واسع النطاق والميكنة والتصنيع في أفريقيا للسلع

6 - دعا الزعماء إلى أنظمة تعليمية تدعم اكتساب واستخدام المهارات المطلوبة لوظائف الغد، وأنظمة صحية قادرة على الصمود، وشبكات أمان وأنظمة لتقديم الخدمات تتسم بالقدرة على التكيف.

7 - عبَّر رؤساء الدول عن عزمهم على مساندة التحولات الهيكلية والمكانية لاقتصادات بلدانهم من خلال النهوض بالتنويع الاقتصادي، والتنمية الإقليمية داخل البلدان والمناطق التي تقترن باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي مع إيلاء اهتمام خاص لاستمرارية القدرة على تحمل الدين العام، وقضايا الأمن وحفظ السلام، وكذلك تحسين تدابير الجاهزية والاستعداد لحماية الاقتصادات والسكان من مختلف الأزمات.

8 - أكد الزعماء على أهمية تعظيم موارد التمويل المحلية والخارجية. وأشاروا إلى أن احتياجات التمويل الإضافية للقارة تُقدَّر بنحو 285 مليار دولار.

9 - دعوا إلى تقديم موعد العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة بما لا يقل عن 100 مليار دولار بنهاية عام 2021 من أجل الوفاء بطموحات القارة.