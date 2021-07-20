شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُبقي على خسائرها و"داو جونز" يغلق منخفضا بأكثر من 700 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط مخاوف متزايدة بشأن تفاصم جائحة كورونا مرة أخرى.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وأظهرت بيانات حكومية أمريكية حديثة بأن متوسط الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية حتى الجمعة بلغ نحو 30 ألف إصابة، وهو أعلى من متوسطه في شهر يونيو/حزيران الماضي والذي بلغ 8 آلاف إصابة.



وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 7.5% أو ما يعادل 5.39 دولار وأغلق الخام عند 66.42 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 71.6 دولار وأقل سعر عند 65.8 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 6.7% أو ما يعادل 4.97 دولار وأغلق عند 68.62 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.3 دولار وأقل سعر عند 68.1 دولار.



وفي ختام التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 2.1% (ما يعادل 725 نقطة) إلى 33962 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34528 نقطة وأقل مستوى عند 33741 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 1.6% (ما يعادل 68 نقطة) إلى 4258 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4296 نقطة وأقل مستوى عند 4233 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 152 نقطة) إلى 14274 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14313 نقطة وأقل مستوى عند 14178 نقطة.