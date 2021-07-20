شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع بأكثر من 1% بفعل جفاف الطقس في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الإثنين رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية تلقت دعما من جفاف الطقس في الولايات المتحدة.



وتشهد مناطق في شمال الولايات المتحدة وكندا جفافا في الأحوال الجوية الأمر الذي يهدد جودة وحجم المحاصيل الزراعية لا سيما الحبوب.



ويخشى محللون من تفاقم جفاف الطقس وضعف جودة وكميات المحاصيل أثناء الحصاد، وهو ما يعني ضعف المعروض، وبالتالي، ارتفاع الأسعار.



وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية أن أسعار صادرات القمح الروسي ارتفعت في الأسبوع الماضي نتيجة صعود الأسعار بشكل حاد في الولايات المتحدة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.04 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.1% إلى 6.97 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 7.09 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 6.94 دولار.