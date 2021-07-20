شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 نقاط.. جهاز الإحصاء يكشف حالة السكان في مصر لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أحدث بيانات حالة السكان في مصر لعام 2021، حيث وضع الجهاز مجموعة من المؤشرات الهامة جاءت وفقا لما يلي:

ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 ثم إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، وإلى 101.5 مليون نسمة في 1/1/2021 بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5٪ ذكور،48.5٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 106.1 ذكر لكل 100 أنثى.

تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.2 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2021.

يعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.2٪ ونسبة الفئة العمرية (15ـ 64 سنة) 61.9%، بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط في بداية عام 2021.

بلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ في بداية عام 2021.

بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير2021، أي أن كل 100 فرد يعولون حوالي 62 فرد.

ارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 101.8 نسمة/ كم2 عام 2021.

ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور من 71.9 سنة عام 2017 إلى 73.4 سنة عام 2021، وللإناث من 74.3 سنة عام 2017 إلى 75.9 سنة عام 2021.

فقاً لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 - 2020) انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 22.6 لكل ألف نسمة عام 2020.

انخفض معدل الزيادة الطبيعية لسكان مصر من 2.5% عام 2014 إلى 1.6% عام 2020.

بلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) 28.5 مليون نسمة (23.7 مليون نسمة من الذكور، 4.8 مليون نسمة من الإناث)، وبلغ معدل البطالة الإجمالي 7.9٪ عام 2020، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 17.7٪ مقابل 6٪ بين الذكور.