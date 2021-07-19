شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار الفضة بأكثر من 2.5% مع العزوف عن المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتجدد القلق بشأن جائحة كورونا.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وأظهرت بيانات حكومية أمريكية حديثة بأن متوسط الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية حتى الجمعة بلغ نحو 30 ألف إصابة، وهو أعلى من متوسطه في شهر يونيو/حزيران الماضي والذي بلغ 8 آلاف إصابة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.04 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 18:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 25.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 25.8 دولار وأقل سعر عند 25.03 دولار.