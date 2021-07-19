شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع صعود الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ فضل المستثمرون الدولار ملاذا وسط مخاوف من أن انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورنا قد يثبط التعافي الاقتصادي العالمي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.20 بالمائة إلى 1807.30 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوياته منذ 13 يوليو عند 1801.46 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة لتسجل عند التسوية 1809.20 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار 0.2 بالمائة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2.38 بالمائة إلى 25.05 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.25 بالمائة إلى 2597.00 دولارا، وهبط البلاتين ثلاثة بالمائة إلى 1068.50 دولار.