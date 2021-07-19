شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات السكان في العالم في 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، قدمت شعبة السكان بالأمم المتحدة تقديرات حول أهم مؤشرات السكان في العالم، وفقا لما يلي:

* بلغ عدد سكان العالم 7.9 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2021، 1.3 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدماً، و6.6 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدماً.

* من المتوقع أن يبلغ عدد ســكان العالم 9.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2050 وفقاً لتقديرات المكتب المرجعي للسكان بواشنطن.

* بلغ معدل الزيادة الطبيعية على مستوى العالم 1.1٪ عام 2020، ويتجه المعدل في معظم الدول الأكثر تقدماً إلى الصفر (0%) وأحياناً بالسالب مثل ألمانيا -0.2%، اليابان -0.4%، في حين يرتفع المعدل في الدول الفقيرة مثل النيجر ليصل إلى 3.8%.

* بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم 31 طفل لكل ألف مولود حي عام 2020، ينخفض هذا المعدل إلى 1.7 في دول مثل سنغافورة، في حين يرتفع المعدل إلى 80 طفل في دول مثل جمهورية إفريقيا الوسطى.

* بلغ متوسط معدل الخصوبة الكلي عام 2020 على مستوى العالم 2.3 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المعدل إلى 0.9 في كوريا الجنوبية، في حين بلغ 7.1 طفل في دولة مثل النيجر.

* 61 % نسبة النساء المتزوجات اللاتي يستخدمن أى وسيلة لمنع الحمل في الفئة العمرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالم عام 2020، وترتفع تلك النسبة فى دول مثل النرويج لتصل إلى 88% وتصل أدناها في تشاد بنسبة 6%.

* بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عام 2020 على مستوى العالم 70 سنة للذكور، مقابل 75 سنة للإناث، وفى أوروبا 75 سنة للذكور، مقابل 82 سنة للإناث، وفي أفريقيا 62 سنة للذكور، مقابل 65 سنة للإناث، وفى آسيا 71 سنة للذكور، مقابل 75 سنة للإناث، وفى أمريكا الشمالية 77 سنة للذكور، مقابل 81 سنة للإناث، وفى أمريكا الجنوبية 73سنة للذكور، مقابل 80 سنة للإناث.