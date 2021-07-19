شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد الخطوط الأرضي لـ6.8 مليون خط عام 19/20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عدد الخطوط التليفونية بالمنازل نحو 6.8 مليون خط عام 2019/2020 مقابل 6.4 مليون خط عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 5.3٪، كما بلغ متوسط عدد خطوط التليفونات المنزلية/ ألف أسرة من السكان 283 خط عام 2019/2020 مقابل 275 خط عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 2.9٪.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد السنترلات بلغ 1553 سنترال عام 2019/2020 مقابل 1550 سنترال عام 2018/2019 بنسبة زيادة بلغت 0.2٪، كما بلغت حمولة السنترالات 22.8 مليون خط عام 2019/2020 مقابل 21.6 مليون خط عام 2018/2019 بنسبة زيادة بلغت 5.8٪.

وسجل عدد الخطوط الشغالة 11 مليون خط عـام 2019/2020 مقابل 9.7 مليون خط عام 2018/2019 بنسبة زيادة بلغت 14.4٪، وبلغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومي نحو 106.1 ألف خط عام 2019/2020 مقابل 114 ألف خط عام 2018/2019 بنسبة انخفاض بلغت 7٪.

وبلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 469.2 ألف خط عام 2019/2020 مقابل 514.6 ألف خـط عام 2018/2019 بنسبة انخفاض بلغت 8.8%، وبلغ عدد مشتركي الانترنت عن طريق ADSL نحو 8 مليون مشترك في يونيو 2020، مقابل 6.9 مليـون مشترك في يونيو 2019 بنسبة زيادة بلغت 16.1٪، وبلغ عدد مستخدمي الانترنت عن طـريق الهاتف المحمول 41.8 مليون مستخدم في يونيو 2020، مقابل 36.5 مليون مستخدم في يونيو 2019 بنسبة زيـادة قدرها 14.5٪.