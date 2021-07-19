شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم الإثنين أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك في ظل إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة وتجدد المخاوف بشأن جائحة كورونا.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وتجدر الإشارة إلى أن سلالة "دلتا" المتحورة ظهر منها بعض الإصابات في المملكة المتحدة وعدد من الدول على مستوى العالم بعد أن ظهرت أولا في الهند.



وتواجه بريطانيا موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، لكن رئيس الوزراء "بوريس جونسون" يعمل مع حكومته حاليا على رفع بعض القيود والإجراءات الاحترازية في إنجلترا تزامنا مع ما يعرف بـ"عيد الحرية"، لكنه طالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحذر.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.3663، وسجل أعلى سعر عند 1.3787 في حين سجل أقل سعر عند 1.3662.