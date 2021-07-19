شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد للنفط بعد اتفاق "أوبك بلس" على زيادة الإنتاج و"نايمكس" ينخفض بأكثر من 7% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين مع تجدد القلق بشأن جائحة كورونا، وعمق الخام خسائره في أعقاب اتفاق "أوبك بلس" على زيادة الإنتاج.



وأعلن المنظمة وحلفائها ضمن تحالف "أوبك بلس" بعد اجتماع طاريء أمس الأحد الاتفاق على زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا بداية من أغسطس/آب مع تمديد توقيت انتهاء التخفيضات حتى نهاية عام 2022 بدلا من أبريل/نيسان 2022.



وقررت "أوبك بلس" أيضا رفع الحد الأدنى للإنتاج من 43.8 مليون برميل يوميا إلى 45.5 مليون برميل يوميا بداية من مايو/أيار 2022.



وفي سياق منفصل، ارتفع الإنتاج الأمريكي من النفط بنحو 300 ألف برميل يوميا على دار الأسبوعين الماضيين إلى 11.4 مليون برميل يوميا حتى الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو/تموز.



ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.04 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 7.6% إلى 66.3 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 71.6 دولار وأقل سعر عند 65.8 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 6.7% إلى 68.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.3 دولار وأقل سعر عند 68.1 دولار.