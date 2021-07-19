شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بأكثر من 1% وسط هبوط حاد في أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط هبوط حاد في أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن جائحة كورونا.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 7.3% إلى 66.5 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 71.6 دولار وأقل سعر عند 65.8 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 6.5% إلى 68.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.3 دولار وأقل سعر عند 68.1 دولار.



وعلى صعيد التداولات، تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.7839، وسجل أعلى سعر عند 0.7935 وأقل سعر عند 0.7810.